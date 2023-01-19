Закопал труп в яме у дома: мужчина из ЕАО размозжил голову друга, избавился от тела и рассказал дочери

Мужчина схватил топор и не менее пяти раз ударил оппонента по голове. Тематическое фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В состоянии алкогольного опьянения…», - фраза, часто фигурирующая в криминальных сводках. В конце кто-то может отделаться парой синяков и легким испугом, а кто-то получить серьезные травмы и увечья. В селе Биджан финал пьянки вышел трагичным и хладнокровным.

ЖЕСТОКОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Валерий (имя изменено - прим. ред.) с 26 мая по 2 июня 2022 года гостил у своей дочери. Периодически на огонек к ним заглядывал 35-летний знакомый женщины, чтобы пропустить рюмку-другую. Приятель дочери по какой-то причине не нравился 60-летнему отцу, поэтому они часто ссорились. В одну из пьянок конфликт сделал роковой поворот.

О причинах ссоры обвиняемый вспоминает с трудом: бес попутал по пьяни. В разгар конфликта дочь оставила разозленных мужчин наедине, и тут случился «взрыв». Валерий схватил топор и не менее пяти раз ударил оппонента по голове. Мужчина умер на месте, тогда перед пенсионером встал вопрос: «Что делать?»

ВРЕШЬ

Правоохранительным органам он сдаваться не хотел, поэтому решил сокрыть следы преступления. Труп Валерий закопал в яме недалеко от дома, а в доме все убрал. О случившемся отец рассказал вернувшейся дочери и даже указал место, где спрятал тело. Но женщина ему не поверила.

Осознание пришло лишь после того, как на пороге оказались оперативники. Погибший несколько дней не объявлялся дома, поэтому его объявили в розыск. Полицейские выкопали труп в том самом месте, на которое указывал дочери Валерий. Однако свою вину мужчина не признал.

РЕАКЦИЯ

Пенсионера задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Во время расследования были допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы. Полученные данные позволили предъявить Валерию обвинение и направить уголовное дело в суд.

- Судом с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщила «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В областной прокуратуре уточнили, что приговор в законную силу не вступил.

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