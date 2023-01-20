Сознался в убийстве через 18 лет: заключенный раскрыл тайну исчезновения подростка, которого избил до смерти на Колыме

Обвиняемый, по версии следствия, 18 лет назад избил подростка палкой Фото: СУ СК России по Магаданской области

Судьба 12-летнего Антона из Олы (имя изменено - прим. ред.) выдалась тяжелой. Безответственная мать, постоянные социально-реабилитационные центры, скитания. В июне 2004 года подросток сбежал из дома и больше его не видели.

БЕЗ ВЕСТИ

В этот месяце Антона вновь передали матери, но жить с ней мальчик не хотел. Подросток убежал в никуда, побирался, бродяжничал, летом жил у реки и ловил рыбу. Мать своего ребенка найти, по всей видимости, даже не пыталась. Во всяком случае, в правоохранительные органы о пропаже сына она не заявила. О том, что Антон ушел из дома, женщина рассказала спустя год, когда переезжала с Колымы.

Заключенный рассказал, куда исчез подросток Фото: СУ СК России по Магаданской области

Мальчика начали искать, информацию приходилось собирать буквально по крупицам. Антон словно канул в небытие: нигде не удалось найти следов его присутствия. Долгих 18 лет ушло на то, чтобы приблизиться к раскрытию тайны исчезновения подростка. Сотрудники уголовного розыска вышли на того, кто мог знать о том, что случилось с Антоном. Им оказался 35-летний заключенный.

Мужчина с 2016 года отбывает наказание за целый «букет» преступлений, среди которых кража, изнасилование, незаконное проникновение в жилище. Когда следователи пришли к нему по делу о пропавшем подростке, отпираться заключенный не стал и рассказал, куда исчез Антон. По его словам, подросток умер.

Обвиняемый избил подростка на рыбалке Фото: СУ СК России по Магаданской области

СЕКРЕТ РАСКРЫТ

Скончался парень, по версии следствия, во время рыбалки. Антон вместе с нынешним заключенным ловили рыбу на реке Ола. Последний увидел, как подросток без разрешения забрался в его рюкзак. Тогда это настолько сильно вывело будущего сидельца из себя, что он избил Антона палкой.

Удары пришлись по голове и шее подростка. Избитый, он ушел с места ссоры. Затем обвиняемый нашел его не берегу реки. Антон был уже мертв. О произошедшем обвиняемый никому не рассказал и поспешил покинуть место преступления.

Обвиняемый с 2016 года отбывает наказание за целый «букет» преступлений Фото: СУ СК России по Магаданской области

- Заключенному предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время следствием выполняется необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на принятие по делу окончательного решения, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Освобождать сидельца от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности или нет - будет решать суд.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Изменила личность и старалась забыть: жительница Комсомольска спустя 30 лет созналась в убийстве пристававшего к ней мужчины

Жительницу Комсомольска-на-Амуре осудят за смерть мужчины 30 лет назад (подробнее)

Хранил головы жертв: по человеческим костям нашли серийного убийцу, который 12 лет скрывался в лачуге в Магадане

Сергей Шаповалов выслеживал пьяных незнакомцев и бесшумно убивал прямо на улице (подробнее)