Вредительство под покровом ночи: неизвестные прокололи шины десяткам автомобилей в Хабаровске

Под покровом ночи два человека спускали шины автомобилей Фото: скриншот из видео

«Утро понедельника добрым не бывает», - подумали автомобилисты в Индустриальном районе Хабаровска. Владельцы железных коней, которые торопились на работу и по своим делам, обнаружили спущенные колеса.

- В отдел полиции №1 и №2 поступило порядка 15 заявлений от автовладельцев, проживающих в Индустриальном районе. В каждом заявлении было указано то, что неизвестные повредили имущество, а именно прокололи покрышки на иномарках, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

Группа ночных вандалов не ограничилась одним лишь двором. В правоохранительные органы обратились жильцы сразу с трех улиц: Белорусской, Сунгарийской и Архангельской.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что два неизвестных гражданина в ночное время вышли на парковку у жилых домов и без разбору начали протыкать шины острыми предметами. У каждого пострадавшего автомобиля были спущены по два колеса с правой стороны. Что побудило мужчин навредить большому количеству людей - предстоит выяснить полицейским.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, установленных на домах, а также принимаются меры к установлению лиц, причастных к данным противоправным деяниям. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Владельцам машин пришлось срочно обращаться за услугами в шиномонтажные мастерские, что сегодня является недешевым удовольствием. А может, это были проделки скучающих мастеров какого-нибудь автосервиса - остается только догадываться.

«КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

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