Превратил лицо друга в фарш: житель Амурской области забил приятеля до смерти голыми руками

Через несколько дней мужчина скончался на больничной койке Фото: Александр ГЛУЗ

Ссора из-за абсолютно незначительной мелочи переросла в самое настоящее побоище. В Амурской области один мужчина так сильно избил приятеля, что тот в результате умер на больничной койке. Как стало известно «КП» - Хабаровск», конфликт начался с того, что злодей слишком громко постучался в дверь.

Драка с отложенным летальным исходом произошла в начале апреля прошлого года в Райчихинске. Мужчина пришел в гости к своему приятелю, но, видимо, не рассчитал силы и постучался слишком громко. Хозяину это не понравилось, между ними возникла перебранка, в ход пошли взаимные оскорбления.

Мужчины сначала долго ругались, а потом перешли и к рукопашному бою. В итоге злодей так сильно разгневался, что избил своего приятеля кулаками по лицу. Как выяснилось, он нанес не меньше 30 ударов, а потом выволок полуживого друга на улицу и положил на землю. Пострадавший был в отключке.

- Как пояснил мужчина, он вытащил его на улицу, чтобы привести в чувства. Скорую помощь вызвала проходившая тогда мимо них женщина. Мужчину отвезли в больницу, но полученные повреждения были несовместимы с жизнью, и через несколько дней мужчина скончался, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.

Как оказалось, избивавший был хорошо известен правоохранительным органам. Его привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь же ему светит срок за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Следователи уже провели весь необходимый спектр работ и собрали доказательства. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Все это время злодей находится под стражей.

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