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Происшествия16 февраля 2023 4:03

Превратил лицо друга в фарш: житель Амурской области забил приятеля до смерти голыми руками

За причинение смерти по неосторожности будут судить жителя Амурской области
Оксана ШЕМЕТОВА
Через несколько дней мужчина скончался на больничной койке

Через несколько дней мужчина скончался на больничной койке

Фото: Александр ГЛУЗ

Ссора из-за абсолютно незначительной мелочи переросла в самое настоящее побоище. В Амурской области один мужчина так сильно избил приятеля, что тот в результате умер на больничной койке. Как стало известно «КП» - Хабаровск», конфликт начался с того, что злодей слишком громко постучался в дверь.

Драка с отложенным летальным исходом произошла в начале апреля прошлого года в Райчихинске. Мужчина пришел в гости к своему приятелю, но, видимо, не рассчитал силы и постучался слишком громко. Хозяину это не понравилось, между ними возникла перебранка, в ход пошли взаимные оскорбления.

Мужчины сначала долго ругались, а потом перешли и к рукопашному бою. В итоге злодей так сильно разгневался, что избил своего приятеля кулаками по лицу. Как выяснилось, он нанес не меньше 30 ударов, а потом выволок полуживого друга на улицу и положил на землю. Пострадавший был в отключке.

- Как пояснил мужчина, он вытащил его на улицу, чтобы привести в чувства. Скорую помощь вызвала проходившая тогда мимо них женщина. Мужчину отвезли в больницу, но полученные повреждения были несовместимы с жизнью, и через несколько дней мужчина скончался, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СК России по Амурской области.

Как оказалось, избивавший был хорошо известен правоохранительным органам. Его привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь же ему светит срок за причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Следователи уже провели весь необходимый спектр работ и собрали доказательства. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Все это время злодей находится под стражей.

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