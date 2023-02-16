Дом спалили кошки: четыре питомца разнесли квартиру и устроили пожар в ЕАО

Домашние животные устроили ночные игры и свернули плиту со стола Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Проспать весь день, свернувшись клубочком, а ночью начать выпускать своих бесов - гонять других животных, носиться метеором по квартире и сметать все на своем пути - вот она, настоящая кошачья жизнь. И хорошо если игры домашних питомцев совсем безобидные, но все же бывает, что последствия от «скачек» самые печальные. Так произошло накануне в Еврейской автономной области, где четыре домашние кошки свернули плиту со стола и устроили пожар в квартире.

Уже появились вариации смешных картинок Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сообщение о возгорании поступило оператору МЧС утром, около 8:30. В село Ленинское на улицу Кагыкина выехали специалисты. Когда бригада добралась до места, в квартире они обнаружили обгоревший угол и валяющуюся рядом двухконфорочную плитку. Очевидно, именно это устройство стало причиной возгорания.

Как выяснилось, хозяйка квартиры вечером спокойно пошла на работу в ночную смену, ее квартира располагается на третьем этаже пятиэтажки. А когда она шла домой утром, то увидела, как из ее квартиры валит густой дым. Женщина сразу же позвонила пожарным, а пока они ехали, попросила о помощи своего соседа.

Мужчина, забежав на кухню, увидел, что плита включена в сеть, но валяется на полу. Он быстро выдернул шнур и залил пламя и электроприбор водой.

- Прибывшие на место происшествия огнеборцы пожарно-спасательной части №3 провели проливку и убедились в отсутствии скрытого горения полов. Эвакуация жильцов подъезда не проводилась, - рассказали в областном МЧС.

Люди также проявили творчество Фото: Никита Тридевяткин

К счастью, в пожаре никто не пострадал, но мебель и пол на кухне серьезно выгорели. Ущерб пока устанавливается. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприбора. Женщина случайно забыла выключить плиту из розетки, когда пошла на работу, дома у нее живут четыре кошки, скорее всего, они устроили гонки по дому и во время игры свернули плиту со стола, после чего все вокруг и загорелось.

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