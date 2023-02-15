«Нашли окоченевшее тело»: волонтер рассказал ужасающие подробности исчезновения парня из Хабаровска

Данила Тишко пропал 5 февраля, а 6 числа его нашли мертвым Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

История таинственного исчезновения молодого человека в Хабаровске, которого искали добровольческие отряды и родственники, приобрела новый поворот. Данила Тишко пропал в районе улицы Калинина 5 февраля, а 6 числа его уже нашли мертвым. Жители Хабаровска недоумевают - что могло произойти со взрослым здоровым парнем всего за одну ночь? «КП» - Хабаровск» удалось выяснить, что Данила Тишко замерз насмерть.

Подозрительное обстоятельство

Информация о пропаже 20-летнего молодого человека была растиражированна в социальных сетях и на страницах поисковых отрядов. Уже тогда редакцию зацепил тот факт, что высокий светловолосый парень пропал без верхней одежды.

В ориентировках у «Лиги Спас» значилось, что он был в водолазке и клетчатом пиджаке, брюках и кроссовках. Никаких упоминаний о пуховике или шапке не было. При этом, как стало известно редакции, из дома он уходил, как полагается - в верхней одежде.

На поиски тогда выходили волонтеры и знакомые парня Фото: ДПСО "Лига Спас"

5 февраля в городе стояли аномально сильные морозы, даже просто выйти на улицу на несколько минут раздетым было невозможно. Что же все-таки произошло в ту ночь? К делу подключились следственные органы.

- Следственным управлением возбуждено уголовное дело, проводится расследование, - сказали тогда в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Один из жителей Хабаровска, участвовавший в поисках Данилы Тишко, сообщил «КП» - Хабаровск», что парня выгнали из увеселительного заведения ночью.

- Его выгнали из бара раздетым, и он замерз насмерть. Окоченевшее тело нашли на улице, - сказал доброволец.

В истории фигурирует охранник

То же самое подтвердил еще один источник, знакомый с ситуацией. Известно, что молодой человек в ту ночь был в клубе, а потом его нашли мертвым. В истории упоминается охранник ночного заведения, но его причастность именно к гибели парня не указывается.

Что на самом деле случилось, доподлинно пока не известно, но происшествие точно связано с походом в клуб той ночью, после которого замерзшего парня нашли без верхней одежды.

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