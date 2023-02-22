Ледовая переправа через реку Нимелен открылась в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Еще одну переправу открыли в Хабаровском крае. На этот раз работу начал зимник через реку Нимелен в районе ручья Камакан. Он находится в 52 километрах от поселка Бриакан. Лед на этом участке прочный, выдерживает вес до 50 тонн. Переправу оборудовало предприятие для своих нужд в соответствии с требованиями безопасности.

- На участке установлены дорожные знаки, спасательный пост. Проезд обозначен вешками, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас в регионе открыто 32 переправы: по четыре в Аяно-Майском, Охотском и в районе имени Полины Осипенко, семь в районе имени Лазо, пять в Ульчском, по два в Верхнебуреинском и Хабаровском, по одному в Николаевском, Амурском и Комсомольском районах и еще один зимник в Хабаровске.

Напомним, неделю назад в регионе закрыли две ледовые переправы. Дороги были технологические и эксплуатировались предприятием.

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