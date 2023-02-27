Сергей Кравчук поручил проконтролировать сроки сдачи коллектора на Павла Морозова

Сергей Кравчук поручил взять на контроль коллектор на улице Павла Морозова в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

27 февраля в мэрии Хабаровска прошло аппаратное совещание. Одной из тем для обсуждения стал коллектор на Павла Морозова, запустить который планируют уже в апреле 2023 года. Глава города поручил ответственным лицам проследить за сроками сдачи коллектора в эксплуатацию.

- Все работы необходимо провести по графику. Также необходимо следить за состоянием объекта и качеством выполнения работ, - сказал Сергей Кравчук.

Напомним, осенью 2022 года на месте ведения работ проложили и загерметизировали трубопровод. После этого «Водоканал» приступил к строительству канализационных камер.

Когда коллектор запустят, рабочие начнут благоустраивать территорию, где выполнялось строительство. На участке дороги, где находится старый коллектор, выполнят тампонаж. Полость заполнят специальным раствором, чтобы новый асфальт не просаживался в этом месте.

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