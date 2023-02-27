Сирены прозвучат в Хабаровске утром 1 марта

Хабаровчане и жители края услышат сирены 1 марта Фото: Администрация Хабаровска

1 марта на территории региона проверят работу системы оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Хабаровчан просят не паниковать – это плановый запуск сирен, который будет также сопровождаться трансляцией предупреждающего сообщения по телеканалам и в радиоэфирах.

Проверка выпадает на среду. Оповещающие сигналы включатся в 10:40. За час до этого на минуту прервется вещание телеканалов, которые входят в первый мультиплекс. Зрителям напомнят о грядущей проверке. Повторное предупреждение выйдет на телеэкранах в 10:30.

Звук сирен означает единый предупредительный сигнал «Внимание всем!». Когда включается система оповещения, всем жителям нужно прослушать срочное сообщение, которое будут передавать по ТВ и радио.

Напомним, последние несколько проверок были отменены. Так, последнее запланированное на 5 октября тестирование систем не состоялось. Жителей края оповестили об отмене за три дня до назначенной даты. Почему власти региона решили отказаться от проверки, не сообщалось.

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