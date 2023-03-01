Михаил Дегтярев поручил восстановить спорткомплекс «Восток» в Эльбане до конца 2023 года Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает практику личного общения с жителями региона. Очередная встреча прошла 28 февраля по видеосвязи. Глава края выслушал обращение активисток Натальи Некрасовой и Ирины Бобковой из поселка Эльбан. Женщины просили губернатора поспособствовать восстановлению спорткомплекса (СК) «Восток». Он пострадал от наводнения в 2019 году и теперь находится в ужасном состоянии. Стены здания покрыты грибком и плесенью, занимать в таких условиях невозможно и опасно для здоровья. Суд Амурского района потребовал закрыть СК с 26 февраля до устранения всех нарушений.

- Об этом случае я сначала узнал из прессы. В СМИ пишут, что средства на восстановление спорткомплекса после наводнения были выделены, но до самого учреждения не дошли. Мы провели тщательный анализ ситуации: просьб о компенсации СК «Восход» в правительство не поступало, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, документы были поданы, но не прошли госэкспертизу. Поэтому деньги на восстановление не были выделены. Глава региона пообещал, что средства найдут, а комплекс приведут в порядок до конца 2023 года.

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