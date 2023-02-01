Тренировки среди плесени: в Эльбане хотят закрыть единственный спорткомплекс

Спорткомплекс в Эльбане могут закрыть из-за его ужасного состояния Фото: предоставлено «КП» - Хабаровск»

Хабаровский край держит курс на развитие спорта в регионе, чтобы уже к 2024 году стать спортивной столицей всего Дальнего Востока. Но пока в городах открываются новые центры, большие залы и площадки для занятий физкультурой, жителей Эльбана лишают единственного спорткомлекса в поселке.

НАЧАЛО КОНЦА

Спортивное сообщество Эльбана уверено - скоро поселок останется без единственного спорткомплекса (СК), куда с удовольствием каждый день ходят и дети, и взрослые. Здесь тренируются теннисисты, хоккеисты, боксеры, бойцы карате, футболисты, работает множество других секций. Вот только занятия проходят в ужасных условиях. Здание находится в плачевном состоянии и нуждается в капремонте.

- Несколько лет назад подвальное помещение спорткомплекса, где находится большая часть залов, затопило грунтовыми водами. Тогда здание осмотрела краевая комиссия. По результатам проверки на восстановление были выделены средства, но до ремонта дело так и не дошло, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей К., житель поселка.

Проблемы спорткомплекса на этом не закончились. В 2019-2020 годах, когда «Восход» находился под руководством и. о. директора Семена Гришковца, ситуация усугубилась. По рассказам местных жителей, новый глава распорядился срезать часть труб в подвале и сдать их на металл, а за вырученные деньги пообещал установить новые и починить вентиляцию. Но обновленных коммуникаций посетители СК так и не дождались. Кроме того, теперь в подвале частично отсутствует отопление.

- В 19-20 году мы также обращались в администрацию поселка с просьбой провести освещение к стадиону. От главной дороги до комплекса дойти вечером сложно, потому что ничего не видно. Но этот вопрос тоже до сих пор никто не решил.

Со слов жителей Эльбана, администрация и руководство комплекса оправдываются тем, что денег на ремонт в бюджете нет. Хотя бы немного привести в порядок СК решили сами посетители. Общими стараниями они отремонтировали залы карате, бокса, купили новый инвентарь. Но этого оказалось недостаточно, чтобы стадион продолжал работу. В упадке здесь буквально все - нет вентиляции, протекает крыша, потолок и стены в плесени. Без основательного подхода восстановить комплекс не получится.

СУДЬБА ПОД ВОПРОСОМ

От подтопления в 2019 году пострадал не только спорткомплекс, но и Дом культуры «Восход». На их ремонт были выделены деньги, но по непонятным причинам получил их только ДК, а стадион остался без средств. Чтобы разобраться, почему так случилось, жители поселка написали обращение в прокуратуру. Ответов касательно финансирования они пока не получили, но проверка выявила множество нарушений в содержании комплекса. Прокуратура направила в суд иск о понуждении администрации Эльбана и МАУ СК «Восход» провести капремонт здания и приостановить работу СК. Требования были удовлетворены, но решение суда в законную силу так и не вступило. Администрация поселка собирается его обжаловать.

- Вокруг закрытия комплекса и выделения бюджетных средств на его ремонт началась шумиха. В связи с этим организована вторая прокурорская проверка, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

В конце января делом заинтересовался Следком РФ. Ситуацию с СК «Восход» взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Но жители не верят, что повышенное внимание со стороны органов власти что-то изменит. Вспоминая похожие случаи, они считают, что если стадион закроют, он больше никогда не примет посетителей.

- Такая же ситуация произошла с больницей, когда ее частично закрыли на ремонт, но в итоге все оборудование вынесли, а помещения забросили. Теперь они непригодны к использованию. Похожий случай был и с хоккейной коробкой еще раньше. Непригодные к использованию помещения администрация выставляет на аукцион вместо того, чтобы привести их в порядок, - рассказывают жители Эльбана.

Пока идут проверки, спорткомплекс продолжает работу. Как долго он еще будет принимать посетителей, никто пока сказать не может. Связаться с главой поселка Эльбан и получить официальный комментарий у корреспондентов «КП» - Хабаровск» пока не вышло.

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