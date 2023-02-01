«Он знал, как мы гордимся им!»: семье погибшего на спецоперации добровольца вручили орден мужества в Хабаровске

Михаил Шувалов 40 лет проработал на ТЭЦ-1 в Хабаровске и стал ветераном труда Фото: Администрация Хабаровска

С момента объявления начала спецоперации прошел уже почти год. За это время многие жители страны проявили себя настоящими героями, причем, как на передовой, так и в тылу. Кажется, словно у патриотизма нет возраста. Все как один твердят, что не могут спокойно смотреть, как их Родину пытаются погубить. Добровольцы помогают по мере сил, кто-то шьет обмундирование, кто-то едет ухаживать за ранеными в госпитале, как хабаровчанка Наталья Пасика, а другие идут защищать интересы родины на поле боя, совсем как Михаил Шувалов, который, к несчастью, так и не вернулся домой живым.

Хабаровчанин ушел на спецоперацию в 71 год Фото: предоставлено редакции

Редакция «КП» - Хабаровск» связалась с сыном погибшего рядового и узнала, каким человеком был Михаил Шувалов, каких высот он достиг при жизни, и почему решил отправиться на фронт по собственной воле в 71 год.

Движение - жизнь

- Родился папа в Ленинградской области, в деревне, там рос, учился в школе, а потом его призвали в армию. Служил в танковых войсках, а после вернулся домой, стал работать водителем лесовоза. После аварии решил бросить это дело, отучился на сварщика и ушел в сферу энергетики. Работал вахтами, ездил в Магадан, потом начались командировки уже в Хабаровск. В итоге отец так и остался работать и жить здесь, - рассказывает сын хабаровчанина, Михаил Шувалов.

В Хабаровске Михаил Шувалов женился, у него родились дети. Долгие годы трудился на ТЭЦ-1, участвовал в реализации крупных проектов, ездил по всему Дальнему Востоку, строил объекты в Ванино, на Сахалине. Предприятие обеспечило служебным жильем. На ТЭЦ он проработал почти 40 лет. Ветеран труда был удостоен огромного количества наград и грамот.

Михаил Шувалов большую часть жизни посвятил работе на ТЭЦ-1 Фото: предоставлено редакции

- Папа был настоящим мужчиной, мастером на все руки. Он всегда всем помогал. Однажды, очень давно, у нас горел лифт, так папа вместе с пожарными выводил людей, оказывал всяческую помощь. Он был очень жизнерадостным человеком, глубоко верующим, ходил в церковь. А еще, всегда занимался дачей, пока мама была жива – вместе с ней, потом уже сам, мы помогали, конечно. Он не любил сидеть просто так, ничего не делать. Всегда находил себе занятия, дома, на даче, да везде, - говорит Михаил.

У патриотизма нет возраста

Даже после выхода на заслуженный отдых, Михаил продолжил трудиться на ТЭЦ. Когда решил все же выйти на пенсию, осел дома, но так и не смог оставаться без дела. В 2014 году поехал в ДНР, хотел помогать там. Но его не взяли в силу возраста, и потому что справлялись пока собственными силами. Идею пойти в военную сферу Михаил тогда все равно не оставил. Стал искать варианты устроиться на какую-нибудь работу при воинских частях, а потом началась спецоперация.

С самых первых дней хабаровчанин был глубоко озадачен происходящим. То, что происходило на освобожденных территориях его сильно волновало, он не мог смотреть. Как страдают люди, дети, как то тут, то там идут бомбежки. Он говорил, что россиянам нужно сплотиться, всем вместе встать на защиту родины и отстоять интересы страны.

Наверное, внутри, Михаил размышлял, как ему поступить. Каждый год хабаровчанин ездил на родину в Ленинградскую область. Там у него остался дом, он навещал сестру и брата, помогал, и просто отдыхал. В этот раз он тоже поехал туда под предлогом отдыха, но в результате оказался на СВО.

- Для нас это вообще стало сюрпризом, что он идет на СВО. Нам он сказал, что едет в Ленобласть, отдохнуть, дом посмотреть. В какой-то момент он пропал с радаров, дня три не звонил, а когда все же вышел на связь, сказал, что все в порядке, и как вернется, все расскажет.

Некоторое время Михаил Шувалов ездил то в Петербург, то в Москву. Семье в Хабаровске тогда начали приходить письма с отказами из военных частей. Мужчина пытался устроиться там. Приписаться к какому-нибудь военкомату.

- Мы ему вопрос задали, а он говорит: «ну не могу я вот так сидеть и ничего не делать, когда такое происходит. Взяли бы меня в танкисты, я бы поехал на танке». Потом через какое-то время он нам позвонил и сказал, что решил пойти добровольцем на СВО.

Так, рядовой почтенного возраста уехал на спецоперацию еще в марте прошлого года. Долго его брать не хотели – все же человеку 71 год. Михаил Петрович побыл немного волонтером, а потом заключил боевой контракт. В один момент сообщил, что они будут переходить на другое место, связь может отсутствовать.

Перестал выходить на связь

Михаил заранее почему-то отправил домой в Хабаровск свой боевой контракт и паспорт. За полтора месяца до рокового для семьи дня он перестал выходить на связь.

Семья начала сильно переживать, сыновья стали делать запросы в воинскую часть, а 29 декабря 2022 года им позвонили и сообщили, что их отец погиб при исполнении воинского долга.

- По заключению эксперта, папа погиб 10 декабря. Сначала я в это просто не мог поверить, надеялся, что звонок – это просто фейк, тогда ходили слухи, что таким способом противники пытаются выведать информацию у родственников. Но затем, после наших запросов и выяснений, информация подтвердилась. Отец погиб.

Орден сыну героя вручил мэр Хабаровска Фото: предоставлено редакции

Тело перевезли в Ростов, на процедуру опознания, которое проводили по отправленным семьей фотографиям. Спустя еще несколько дней, тело повезли в Хабаровск и доставили уже к 17 января. Похороны Михаила Шувалова состоялись 18 января.

Орден мужества посмертно

Воинская часть по указу президента Владимира Путина передала в Хабаровск орден Мужества. Награду вручали семье погибшего, старший сын Михаил получил ее из рук мэра Сергея Кравчука. Глава Хабаровска на церемонии сказал о погибшем теплые слова, отметив его труд на ТЭЦ-1, и личные качества.

Сергей Кравчук призвал семью героя обращаться к властям за любой помощью Фото: Администрация Хабаровска

- Прошу прощения за эмоции, их трудно сдержать. У Михаила Шувалова была широкая душа. Он ветеран труда, 40 лет отработал на ТЭЦ-1, воспитал прекрасных сыновей. Он любил жизнь, любил Родину и, несмотря на свой возраст, пошел ее защищать, чтобы мы здесь жили мирно, пошел уничтожать нацистов. Это истинный патриот, истинный гражданин России, и я искренне горжусь, что у нас в Хабаровске есть такие люди, которые готовы защищать нашу Родину даже ценой собственной жизни. Я низко преклоняю голову, - сказал Сергей Кравчук на церемонии.

На торжественном мероприятии побывала невестка героя и его внучка Фото: Администрация Хабаровска

Слова гордости за отца переполняют и сыновей, старший - Михаил, говорит о мужестве папы, о героизме, и том, что не каждый способен на подобный поступок. Единственное, о чем он жалеет, что больше не увидит отца, не скажет ему лично, как гордится им, а еще, что дед больше не испечет для внучки ее любимые блинчики…

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