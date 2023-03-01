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НовостиОбщество1 марта 2023 0:30

Две технологические ледовые переправы открылись в Хабаровском крае

Они начали действовать в районе имени Лазо с 28 февраля
Александра ЯВИЩЕНКО
Две технологические ледовые переправы открылись в Хабаровском крае

Две технологические ледовые переправы открылись в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В регионе продолжают открываться зимники. Еще две переправы, которые будут использоваться местными предприятиями, открылись в районе имени Лазо 28 февраля. Обе находятся в районе Хорского лесничества – первая через ключ Хиляку, а вторая – через ключ Няубесани.

- Зимники выдерживают технику весом до 40 тонн. Их протяженность составляет 20 метров. Проезд по ним разрешен в светлое время суток, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все переправы оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Рядом с ними находятся спасательные посты, есть указатели и установлены вешки.

Напомним, сейчас в регионе работают 35 ледовых переправ. Больше всего их в районе имени Лазо. Официально здесь открыто девять зимников.

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