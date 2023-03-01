Две технологические ледовые переправы открылись в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В регионе продолжают открываться зимники. Еще две переправы, которые будут использоваться местными предприятиями, открылись в районе имени Лазо 28 февраля. Обе находятся в районе Хорского лесничества – первая через ключ Хиляку, а вторая – через ключ Няубесани.

- Зимники выдерживают технику весом до 40 тонн. Их протяженность составляет 20 метров. Проезд по ним разрешен в светлое время суток, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все переправы оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Рядом с ними находятся спасательные посты, есть указатели и установлены вешки.

Напомним, сейчас в регионе работают 35 ледовых переправ. Больше всего их в районе имени Лазо. Официально здесь открыто девять зимников.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.