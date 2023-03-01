Множественные нарушения в работе аптек обнаружили в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры в 2022 году выявили много нарушений при проверке аптек краевого госучреждения «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» («ДВЦЛО и КДМО»). В продаже не было даже минимального ассортимента лекарств из списка жизненно необходимых.

- Нарушения были зафиксированы в аптеках поселков Сита, Многовершинный, Эльбан, сел Аян и Чумикан, а также городов Амурск и Комсомольск. В некоторых учреждениях препараты отсутствовали, в других их было недостаточно для обеспечения местных жителей. В Эльбане продавали лекарства, которые фактически не были закуплены краевым учреждением, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Для устранения нарушений были вынесены представления министру здравоохранения края, зампреду правительства региона по соцвопросам, губернатору, руководителю КГБУ «ДВЦЛО и КДМО». Краевому учреждению был назначен штраф за грубое нарушение лицензионных требований и вынесено предупреждение. Суд обязал КГБУ «ДВЦЛО и КДМО» обеспечить подведомственные аптеки минимальным ассортиментом лекарств.

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