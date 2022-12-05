Поселок остался без лекарств: жизненно необходимые препараты пропали с полок аптеки в Хабаровском крае

Нарушителю отведен месяц на исправление ситуации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Острую нехватку лекарств ощутили на себе жители поселка Многовершинный в Хабаровском крае. В единственной аптеке отсутствуют лекарства, которые входят в минимальный перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

В борьбе за обеспечение нужными препаратами люди обратились в правоохранительные органы. На сообщение отреагировала Николаевская-на-Амуре городская прокуратура, которая начала проводить проверку.

Из-за грубых нарушений прокуратура внесла представление директору краевого государственного бюджетного учреждения «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций». А также было заведено дело об административном правонарушении по статье об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий лицензии.

Так, например, в аптеке отсутствуют препараты для лечения острых респираторных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей, язвенной болезни желудка и кишечника, а также важное лекарство для сердечников, кто так или иначе сталкивался с инфарктом миокарда.

- Нарушителю отведен месяц на рассмотрение актов реагирования. Часть отсутствующих медикаментов уже завезли, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

С нехваткой медицинских препаратов сталкиваются люди не только из Многовершинного. С аналогичными ситуациями борются и в других населенных пунктах.

Напомним, осенью в Николаевском районе Хабаровского края из-за нехватки медицинского персонала подросток почти сутки мучился от боли в животе. С подозрением на острый аппендицит мальчика отправили в Хабаровск, где и была проведена операция.

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