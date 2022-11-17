Корчился от боли почти сутки: житель Хабаровского края рассказал о пройденных испытаниях перед экстренной операцией сыну

Почти сутки подросток мучился от боли в животе Фото: Иван ВИСЛОВ

Очередной «больничный» скандал в Хабаровском крае, на этот раз - в Николаевске-на-Амуре. Здесь, по предварительной информации, не оказали экстренную помощь 15-летнему мальчику. Почти сутки подросток мучился от боли в животе.

АППЕНДИЦИТ

По предварительным данным, у мальчика дома сильно заболел живот. Утром 10 ноября родители повезли ребенка в Николаевскую центральную больницу. Здесь страдающего от болей подростка осмотрели, но не в экстренном порядке и с задержкой. Мальчика с подозрением на острый аппендицит направили к хирургу.

- По словам отца, у хирурга к тому времени закончился рабочий день. Тогда мальчика хотели отправить вертолетом в другую больницу в Богородское, из-за погоды вылет отменили. В итоге в тот же день его посадили на пассажирский самолет до Хабаровска, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в системе здравоохранения региона.

В Хабаровске уже вечером мальчику успешно провели операцию. С подростком все в порядке.

ОФИЦИАЛЬНО

В истории есть вопросы. Например, была ли вызвана мальчику скорая, сколько именно времени подростку пришлось провести в больнице, и, конечно, почему врачи не приняли пациента с острой болью в экстренном порядке. В ситуации разбирается прокуратура региона.

- В ходе проверки будет дана оценка полноте и современности оказания медицинской помощи должностными лицами районной больницы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель ведомства.

ПОТРЕБНОСТЬ ЕСТЬ

По информации минздрава Хабаровского края, в Николаевске хирургическую помощь оказывают врачи Анжела Кондакова и Валерий Баранов. Если нет возможности провести операцию, пациента бортом медицины катастроф отправляют в Комсомольск или Хабаровск.

- В учреждении действительно имеется потребность в специалистах высшей квалификации. Замещение вакантных должностей осуществляется путем внутреннего и внешнего совместительства. Информация о потребности больницы в медицинских работниках размещена бегущей строкой на телевидении, направлен запрос в комитет по труду и занятости правительства края о кандидатах, имеющих высшее медицинское образование по специальности врач-хирург, врач акушер-гинеколог, врач-терапевт, желающих трудоустроиться в учреждение. Кроме этого, направлено письмо в медицинский университет о возможности направления для работы ординаторов второго года обучения, студентов старших курсов, - прокомментировала Юлия Тагнер, официальный представитель минздрава Хабаровского края.

Она также добавила, что от больницы в краевом медицинском университете обучаются 13 человек. После они должны будут приступить к работе в Николаевске.

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