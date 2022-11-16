40-летнюю женщину, предположительно, с травмами привезли в больницу вечером 11 ноября Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае продолжают выяснять обстоятельства мучительной смерти пациентки больницы №7 Комсомольска-на-Амуре. Напомним, что 40-летнюю женщину, предположительно, с травмами привезли вечером 11 ноября. Пациентка страдала в смотровой, приглядывать за ней оставили охранника. Очевидцы рассказали, что несколько часов к ней не подходили врачи, а отношение к пострадавшей было вопиющее.

СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ В БОЛЬНИЦЕ КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Женщину привезли в больницу на скорой помощи из ее подъезда. По предварительным данным, на нее напали и сильно избили. Комсомольчанка была неконтактная - не совсем понимала, что происходит, и толком не могла ничего объяснить. По словам краевого минздрава, как только пациентка попала в больницу, ей «сделали необходимые обследования, в том числе СКТ, провел осмотр нейрохирург».

В итоге женщина оказалась в смотровом кабинете приемного покоя. В это же время своего приема ждал комсомольчанин Виктор с травмой головы. Он-то и стал очевидцем неэтичного отношения к пациентке и рассказал об увиденном Telegram-каналу «Komsagram • Комсомольск-на-Амуре». Его слова подкрепляются видеозаписью, на которой женщина стонет от боли, ее тело бьют судороги. Комсомольчанка сползает с кушетки, а охранник возвращает ее в исходное положение.

СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ В КОМСОМОЛЬСКЕ

- Женщина страдала от боли, стонала и хрипела. Врачи к ней не подходили. Женщина была брошена под присмотр охранника. У женщины - травма головы. Врачи заходили, говорили: «Сопли вытри, бомжиха». Охранник, наблюдавший за ней, относился к пострадавшей грубо, два раза бил. Женщину трясло от боли, при этом от трясучки сползала с кушетки, охранник в грубой форме схватил ее ногу и ударил об кушетку, сказав при этом: «Лежи вот так, иначе на полу будешь лежать». Когда я ему сделал замечание, он ответил, что не следует «защищать бичиху», ведь у нее нет прописки. При этом, на мой взгляд, женщина была хорошо одета и уж точно не смахивала на лицо без определенного места жительства, - цитирует канал Виктора.

Финалом адской истории стала смерть женщины. Она потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Пациентку увезли в реанимацию, где попытались откачать, но усилия уже были тщетны.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным минздрава, у женщины был цирроз печени. Но что именно стало причиной смерти, будет известно после вскрытия. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

- Проводится проверка по факту смерти женщины, в рамках которой будет также дана оценка действиям персонала больницы, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого СУ СКР.

Прокуратура Комсомольска контролирует ход проверки.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель краевого ведомства.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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