Почти 50 учеников хабаровской школы №87 вступили в ряды кадетов Фото: Администрация Хабаровска

В школе №87 состоялась торжественная церемония по поводу посвящения ребят в кадеты. 47 учеников произнесли клятву, пообещав хорошо учиться, быть справедливыми и честными, верными Родине. Они будут изучать военно-прикладные дисциплины. За их успехами будут следить опытные наставники из числа действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

- Занятия помогают привить ребятам любовь и преданность своему Отечеству, глубокое уважение семейных ценностей, - рассказали в управлении образования Хабаровска.

Юных кадетов поздравили и дали им напутствие старшие наставники - замначальника управления Росгвардии полковник Сергей Шишкин, подполковник в запасе Сергей Ковтун и директор школы Людмила Казарина.

Напомним, в ноябре 2022 года кадетами также стали воспитанники хабаровского детсада №202. В честь этого детям вручили почетные знаки и устроили небольшой концерт.

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