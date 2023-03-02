Авиакомпания «Аврора» запустит рейсы из Николаевска во Владивосток с мая 2023 года Фото: авиакомпания «Аврора»

Компания «Аврора» открыла продажу билетов из Николаевска во Владивосток и в обратном направлении. Пассажиры смогут летать в столицу Приморского края уже со 2 мая. Рейсы будут выполняться по 26 сентября 2023 года по вторникам на самолете DHC8-400.

- Вылет из Николаевска назначен на 10:20. Время прибытия – 12:50. В обратном направлении отправление запланировано на 13:50. Посадка в Николаевске – в 16:25, - рассказали в пресс-службе аваиакомпании «Аврора».

Перелеты в этом направлении входят в число социально значимых. Цена билета на рейс составит четыре тысячи рублей. Перевозчик предупреждает, что количество мест по льготному тарифу ограничено.

Напомним, накануне стало известно, что две российские авиакомпании смогут летать на юг Китая из Хабаровска. Red Wings и Nordwind получили допуск на полеты в Гуанчжоу.

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