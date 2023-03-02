Авиакомпания «Аврора» запускает рейсы из Хабаровска в Николаевск с 26 марта Фото: УФАС России по Хабаровскому краю

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на рейсы из Хабаровска в Николаевск и обратно. Перелеты будут выполняться с 26 марта по 28 октября, при этом с 4 мая по 24 сентября число рейсов будет увеличено до восьми в неделю.

В направлении Хабаровск - Николаевск жителям края будут доступны субсидированные билеты:

- 4,5 тысячи рублей для жителей Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и района имени Полины Осипенко;

- 4 675 рублей в одну сторону для льготных категорий граждан;

- 9 358 рублей в одну сторону для всех остальных пассажиров.

Билеты уже доступны в продаже.

Напомним, авиакомпания «Аврора» также запустит прямые рейсы из Николаевска во Владивосток со 2 мая.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.