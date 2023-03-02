Регулировать использование электросамокатов начнут в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

С началом весны начали действовать новые правила дорожного движения. Они коснулись катания на гироскутерах, электросамокатах и подобных транспортных средствах. О том, как это будет работать в Хабаровске, обсудили на заседании под руководством Владислава Радомского, заммэра по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности.

Теперь в ПДД есть понятие «СИМ» - это средство индивидуальной мобильности. Сюда попадает все, что человек может использовать для индивидуального передвижения - самокаты, гироскутеры, сегвеи и даже ролики. Сейчас на них кататься нужно, строго соблюдая правила. Так, ездить можно не быстрее 25 километров в час, а при возникновении помех снижать скорость.

- Пешеходы имеют приоритет. На пешеходных дорожках и тротуарах пользователи электросамокатов должны рассчитывать свою скорость и не создавать помех для других, - сказали в городском управлении торговли, питания и бытового обслуживания.

При переходе через дорогу транспортное средство нужно вести рядом с собой - как и велосипед. А если мощность двигателя СИМ больше 250 Ватт, то оно уже считается мопедом, и на него распространяются другие правила. Ездить на них разрешено с водительскими правами категории М.

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