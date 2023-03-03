Следком проверит случай применения насилия к пассажирке автобуса №10 в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина тащил пассажирку по полу и лестнице Фото: скриншот из видео

Следственный комитет начал проверку случая применения силы к пожилой пассажирке автобуса. Разбирательство началось после публикации видео в социальных сетях 2 марта 2023 года. В ролике показаны действия водителя автобуса №10, который неоднократно применяет грубую физическую силу по отношению к пожилой пассажирке. Женщину вытолкнули из транспорта на улицу. Конфликт произошел из-за запаха, исходившего от пассажирки.

- Следственным отделом по городу Комсомольску-на-Амуре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство», - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование поможет дать оценку действиям мужчины. В данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водителя задержали и опросили, на данный момент продолжается проверка. Кондуктора, пинавшего вещи пассажирки, не задерживали.

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