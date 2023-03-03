Расплатившегося за цветы деньгами «Банка приколов» мужчину задержали в Магадане
Фото: Николай ХИЖНЯК
В Магадане полиция задержала мужчину, который заплатил за цветы купюрой «Банка приколов». Теперь он подозревается в мошенничестве.
В полиции рассказали, что 1 марта 46-летний мужчина зашел в цветочный магазин по улице Пролетарской. Покупку он оплатил «дублями» - сувенирной купюрой в пять тысяч рублей.
Полиция завела против него уголовное дело по статье «Мошенничество». За преступление магаданцу грозит до двух лет колонии или штраф до 120 тысяч рублей, рассказали в полиции.
Напомним, в Хабаровске закончили расследовать дело 33-летнего мужчины. Он публиковал в интернете объявления о продаже автомобилей, получал от покупателей деньги, а потом переставал выходить на связь. Уже доказано пять случаев обмана жителей разных уголков страны. Общий ущерб превысил три миллиона рублей.
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