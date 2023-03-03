Поставить пандус у травмункта требует прокуратура в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане прокуратура проверила, как в городе соблюдаются права маломобильных людей. Теперь надзорный орган через суд добивается, чтобы у местного травмпункта появился пандус.

- Войти в травмпункт со стороны тротуара можно по лестнице. В медучреждении есть лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья, который в зимний период не используется. Помещения медицинского учреждения не приспособлены для инвалидов-колясочников и для людей с проблемами зрения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Поэтому представителям ведомства пришлось обратиться в суд. Они потребовали от медучреждения устранить нарушение и оборудовать устройство для подъема инвалидных колясок. Дело пока находится на рассмотрении.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре прокуратура проверяет видео из маршрутного автобуса. Кадры, разлетевшиеся по Сети, вызвали возмущение местных жителей. На них кондуктор и водитель выволакивают из машины пенсионерку. Она пытается уцепиться за поручни, но безрезультатно.

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