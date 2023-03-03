Хабаровская прокуратура проведет проверку из-за видео с насилием над пассажиркой автобуса в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура проведет проверку из-за видео с насилием над пассажиркой автобуса в Комсомольске Фото: скриншот из видео

Прокуратура проверит случай издевательств над пожилой пассажиркой автобуса в Комсомольске. Расследование запущено после публикации видеозаписи в социальных сетях.

Установлено, что водитель вместе с кондуктором вытащили пожилую женщину из транспорта с применением грубой силы. Она пыталась уцепиться за поручень, но мужчина дернул ее за одежду, и пенсионерка упала.

- Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку на основании видеоматериала о том, как водитель и кондуктор пассажирского автобуса выволокли пожилую женщину из общественного транспорта. В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц организации, оказывающей услуги по перевозке пассажиров, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В администрации города отметили, что перевозчик знает об этой ситуации и уже уволил и водителя, и кондуктора автобуса №10. Мужчину также задержали и опросили сотрудники полиции и следователи. В отношении мужчины СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО завел уголовное дело за хулиганство.

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