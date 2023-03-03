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НовостиОбщество3 марта 2023 8:05

На невыплату зарплаты за два месяца пожаловалась жительница Хабаровска

Делом занялась прокуратура
Василина ВАСИЛЬЕВА
На невыплату зарплаты за два месяца пожаловалась жительница Хабаровска

На невыплату зарплаты за два месяца пожаловалась жительница Хабаровска

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске прокуратура Индустриального района проводит проверку о невыплате зарплаты местной жительнице. Женщина работала в местном ЧОПе, а при увольнении осталась ни с чем.

- Установлено, что женщина работала на объектах, охраняемых организацией. Однако заработная плата за июнь-июль 2022 года, а также окончательный расчет при увольнении ей не выплачены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Материалы проверки направлены следователям. Они завели уголовное дело. Проводится расследование. Его ход контролирует надзорный орган.

Это не первый подобный случай. Ранее в прокуратуру Хабаровского края обратился сотрудник строительной компании из Советской Гавани. Мужчина не видел заработанных денег 2,5 года - с декабря 2019 года по июнь 2022-го. Проведя проверку, прокуратура выяснила, что фирма задолжала работнику более 1,2 миллиона рублей.

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