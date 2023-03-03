На невыплату зарплаты за два месяца пожаловалась жительница Хабаровска
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровске прокуратура Индустриального района проводит проверку о невыплате зарплаты местной жительнице. Женщина работала в местном ЧОПе, а при увольнении осталась ни с чем.
- Установлено, что женщина работала на объектах, охраняемых организацией. Однако заработная плата за июнь-июль 2022 года, а также окончательный расчет при увольнении ей не выплачены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Материалы проверки направлены следователям. Они завели уголовное дело. Проводится расследование. Его ход контролирует надзорный орган.
Это не первый подобный случай. Ранее в прокуратуру Хабаровского края обратился сотрудник строительной компании из Советской Гавани. Мужчина не видел заработанных денег 2,5 года - с декабря 2019 года по июнь 2022-го. Проведя проверку, прокуратура выяснила, что фирма задолжала работнику более 1,2 миллиона рублей.
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