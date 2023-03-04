Учитель уволилась из школы в Хабаровском крае после скандала

Педагог несколько раз нецензурно высказалась в адрес учеников Фото: скриншот из видео

Школьный скандал, который разгорелся в школе №1 в поселке Переяславка Хабаровского края, закончился увольнением преподавателя математики Надежды Земляникиной по собственному желанию.

После проверки прокуратуры района имени Лазо в связи с нарушением профессиональной этики, директору было внесено представление.

Напомним, учитель математики на уроке ОБЖ позволила себе во время оскорбить находящихся в классе учеников. Высказывания педагога засняли и выложили в соцсети, где разгорелась полемика.

После случившегося инцидента преподаватель извинилась за неподобающее поведение перед всем классом.

- Учащиеся, нарушившие дисциплину, также извинились за свое поведение. В связи с нарушением профессиональной этики педагогического работника прокуратурой района внесено представление директору образовательной организации, которое находится на рассмотрении, - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

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