Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей при пожаре в Николаевске-на-Амуре

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. Фото: https://t.me/su_skr27
Следователи отдела СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО осматривают место происшествия по улице Бошняка в Николаевске-на-Амуре, где в ночь на 5 марта загорелся одноэтажный деревянный дом.
Пожарные, прибыв на место вызова, успели эвакуировать хозяина жилплощади, который получил ожоги и был направлен в больницу. Кроме него, в сгоревшем помещении были обнаружены тела двух людей – мужчины и женщины, без признаков жизни. В настоящее время продолжается установление их личностей.
По предварительным данным, причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем, а именно – с сигаретой. Следствие продолжает опрашивать свидетелей и проводить остальные процедуры по установлению всех обстоятельств. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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