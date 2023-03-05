Следственный комитет проводит проверку по факту гибели людей при пожаре в Николаевске-на-Амуре

Обстоятельства происшествия продолжают выясняться. Фото: https://t.me/su_skr27

Следователи отдела СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО осматривают место происшествия по улице Бошняка в Николаевске-на-Амуре, где в ночь на 5 марта загорелся одноэтажный деревянный дом.

Пожарные, прибыв на место вызова, успели эвакуировать хозяина жилплощади, который получил ожоги и был направлен в больницу. Кроме него, в сгоревшем помещении были обнаружены тела двух людей – мужчины и женщины, без признаков жизни. В настоящее время продолжается установление их личностей.

По предварительным данным, причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем, а именно – с сигаретой. Следствие продолжает опрашивать свидетелей и проводить остальные процедуры по установлению всех обстоятельств. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.