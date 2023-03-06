Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре

Пожарные локализовали огонь на складе в Комсомольске-на Амуре
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Около шести утра 6 марта очевидцы сообщили в спасательную службу Комсомольска о сильном пожаре на складе, который находится на улице Вокзальной. Несколько часов сотрудники МЧС пытались локализовать возгорание. Только в 8:46 им это удалось.
- Пламя быстро распространилось по пустотам и перекрытиям, после чего ушло на крышу кирпичного здания. Там загорелся утеплитель и обрешетка под металлосайдингом. Пожар удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Площадь возгорания составила 3,5 тысяч квадратных метров
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Предварительно установлено, что возгорание началось с деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания, но точная причина пока не определена. На месте работают 33 человека и 10 пожарных машин. Сейчас спасатели выполняют проливку помещений и разбор конструкций.
По неподтвержденной информации, в помещениях, охваченных огнем, хранятся товары и имущество нескольких крупных организаций, в том числе торговой сети «Самбери».
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