Кровавый ужас в новогоднюю ночь: мужчина убил соседа в Магадане

Следственный комитет Магадана завершил расследование убийства, произошедшего 1 января Фото: СУ СК России по Магаданской области

Утро после празднования Нового года выдалось для жильцов дома №57 по Речной совсем не радужным. 21-летний житель Магадана отмечал праздник в компании двоих знакомых. Они находились в комнате на четвертом этаже. В этот момент 30-летний мужчина, проживающий также в этом здании, бродил по пустым коридорам в поисках компании для распития спиртного. Он стучал во все двери, но везде получал отказ. Наведавшись в комнату, где находились молодые люди, он также испытал неудачу. Девушки сразу выпроводили незваного гостя.

Спустя время молодой человек решил, что ему пора уходить. Он вышел в общий коридор, где наткнулся на ранее приходившего гостя. Обиженный мужчина спровоцировал молодого человека на словесный конфликт, а после достал нож и вонзил его в грудь оппоненту. После напавший быстро ушел в свою комнату, где забаррикадировался.

Молодой человек с ножом в груди смог подняться на пятый этаж. Здесь в одной из комнат проживала его семья. Не в силах больше двигаться, он упал на пол в коридоре, где умер от кровопотери. Позже его нашли родные, но было слишком поздно.

- Личность нападавшего быстро вычислили и установили его местонахождение. Мужчину задержали и заключили под стражу, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Расследование продолжалось три месяца. Теперь все материалы по делу собраны и переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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