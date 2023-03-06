Мужчина украл из магазинов бытовой техники почти на 30 тысяч рублей в Комсомольске-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комсомольске-на-Амуре приговор суда выслушает 41-летний мужчина. Он обвиняется в краже бытовой техники из магазинов города.

В полиции рассказали, что на счету комсомольчанина - пять краж. Общий ущерб, нанесенный торговым точкам города, составил 27 тысяч рублей.

- По версии дознания, в августе 2022 года он похитил бытовую технику из различных торговых точек в Комсомольске-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Обвинительное заключение утвердил городской прокурор. Дело передано в суд. Мужчине может грозить штраф до 80 тысяч рублей, арест на четыре месяца или два года в колонии.

Напомним, в Магадане задержали серийную похитительницу духов. Молодая девушка присвоила себе больше 10 флакончиков. Правда, некоторые из них она выбросила от страха.

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