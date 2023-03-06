Гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Сирии собрали врачи Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

На днях пострадавшим при землетрясении в Сирии отправятся коробки с гуманитарной помощью. Одежда и обувь для детей и взрослых, продукты, лекарства и предметы гигиены собрали врачи из Хабаровска.

- Все это для жителей Сирии, пострадавших от разрушительного землетрясения, собрал коллектив Городской поликлиники №11, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Посылки передадут в краевой центр «Поколениум», а оттуда их отправят пострадавшим. К слову, сделать доброе дело может каждый - прием гуманитарной помощи продолжается. Каждый желающий может принести ее по адресу: улица Первомайская, 25. Прием ведется в будни с 09:00 до 18:00. Задать все вопросы и узнать перечень необходимых вещей можно по телефону 8 (4212) 57-74-47.

Напомним, в Биробиджане фасады домов украсили полотна знаменитого художника из ЕАО Владислава Цапа. Акция - дело рук благотворительного фонда «Территория комфорта».

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