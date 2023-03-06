Мужчину с наркотиками задержали в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурске полицейские задержали 43-летнего мужчину. Под водительским сиденьем в его автомобиле они нашли два свертка с наркотиками.

Экспертиза показала, что смесь - это табак и масло каннабиса. Ее общий вес составил почти 11 граммов.

- Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также побои и причинение тяжкого вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам мужчины, смесь он хранил для себя. Против него завели уголовное дело. Теперь ему грозит срок до 10 лет. Пока идет следствие, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Напомним, сотрудник УФСИН в Магадане организовал оборот наркотиков. Запрещенные вещества в маленьких свертках он раскладывал по городу. Его задержали как раз в момент преступления. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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