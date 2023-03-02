Поймали за дерзким преступлением: за что сотруднику колонии грозит 20 лет заключения на Колыме

Пока идет следствие, мужчина будет находиться под стражей Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области сотрудники УФСИН узнали, что их коллега организовал оборот наркотических средств. Мужчина для своего дерзкого преступления использовал интернет и раскладывал по городу маленькие свертки с запрещенкой. Задержали его сотрудники полиции как раз в тот момент, когда он хотел сделать такую закладку. Странно выглядящий пакетик мужчина поспешил выбросить, но было уже слишком поздно. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Поймали на преступлении

Как пояснили в СУ СК России по Магаданской области, 26-летний мужчина работает в уголовно-исполнительной системе. Сотрудники подразделения безопасности УФСИН узнали, что коллега промышляет наркотиками, в том числе через интернет. 27 февраля он вышел на дело - отправился, вероятно, разносить закладки в районе зоны отдыха «Горняк» в Магадане. Тогда-то его и поймала полиция.

- Мужчина собирался сбыть восемь свертков с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство общей массой более восьми граммов путем оставления закладок в тайниках, - рассказали в следкоме.

В спешке выкинул сверток

В момент задержания сотрудник УФСИН попытался избавиться от одного из свертков и выкинул его на землю. Подозрительный пакетик был перемотан синей изолентой. Когда на месте происшествия проводили дополнительный осмотр, нашли еще семь таких же перемотанных свертков. Внутри было наркотическое вещество.

Пока следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства произошедшего, сотрудник УФСИН сидит под стражей - так решил суд. Ему вменяют часть четвертую статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Теперь он может лишиться свободы на 20 лет.

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