Взятки почти на 300 тысяч рублей взыскали в доход Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае взыскали в доход государства взятки на 296 тысяч рублей. С иском к двоим бывшим работникам железнодорожных предприятий обратился краевой транспортный прокурор.

Одна из них работала дежурной по станции Хор.

- Женщина осуждена за получение от представителя транспортной компании взяток на сумму 237 500 рублей за организацию ускоренной маневровой работы и своевременную подачу-уборку вагонов, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Второй иск обращен в бывшему машинисту-инструктору локомотивных бригад. Мужчина брал взятки от работников эксплуатационного депо, а взамен обещал никому не рассказывать об их нарушениях. Всего ему заплатили 58,5 тысячи рублей.

Иски прокурора суд удовлетворил полностью. Решения вступили в силу.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре осудят мужчину. Он промышлял кражами из магазинов бытовой техники. Полиции известно пять случаев на общую сумму 27 тысяч рублей.

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