Пожилую женщину спасли сотрудники МЧС в Биробиджане Фото: ГУ МЧС по ЕАО

В Биробиджане сотрудники МЧС спасли жизнь престарелой женщине. В управлении рассказали, что специалистов вызвали родственники пенсионерки. Больше часа они не могли попасть к ней в квартиру.

- Женщина лежала на полу, ей было трудно дышать. Она узнала своих близких, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО.

Спасатели открыли дверь и передали пенсионерку медикам скорой помощи. Они увезли ее в больницу.

Напомним, в Хабаровском крае спасли мужчину, которого унесло на льдине. Он решил порыбачить в бухте Мучка. Из-за сильного ветра и течения разломился припай, и хабаровчанин оказался в опасности. Он пытался выбраться сам, но у него ничего не вышло. Мужчине повезло, что рядом находились люди. Они и вытащили его на берег. Теперь здоровью и жизни хабаровчанина ничего не угрожает. Но рыбаков настоятельно просят не выходить сейчас на лед.

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