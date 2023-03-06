Пытался грести руками к берегу: рыбака на оторванной льдине едва не унесло в открытое море в Хабаровском крае

Один из рыбаков в Ванинском районе 6 марта решил испытать судьбу и едва не погиб Фото: Скриншот с видео

Рыбакам из Хабаровского края по-прежнему рыба дороже жизни и здоровья. Они продолжают выходить на хрупкий лед Татарского пролива, несмотря на предупреждения. Один из рыбаков в Ванинском районе 6 марта решил испытать судьбу и едва не погиб.

Мужчина вышел на рыбалку на лед в бухте Мучка. Из-за сильного ветра и течения припай разломился. Льдину с рыбаком начало относить к середине бухты. Мужчина пытался грести руками к берегу, но все его попытки оказались безуспешны.

Рыбаку повезло - недалеко находился буксир «Дальтрансугля». Экипаж заметил терпящего бедствие рыбака и пришел на помощь. Мужчину эвакуировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Сегодня достаточно сильный ветер на побережье. Там, где лед был в трещинах и разломах, его быстро вынесло в море. Поэтому любителям зимней рыбалки нужно очень тщательно выбирать места для своего увлечения, внимательно слушать метеопрогноз и не выходить на лед в такую погоду. И тем более не выезжать на транспортных средствах. Угроза отрыва ледовых полей сейчас возрастает, - сказал Николай Гудомаров, начальник межрайонного инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам.

Спасатели предупреждают: на реках и озерах лед тоже начинает разрушаться. Поэтому выход и выезд на зимний покров может быть опасен для жизни. Делать это можно только в специально оборудованных местах.

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