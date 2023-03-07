Деньги от родственников не передали осужденному в Комсомольске-на-Амуре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае прокуратура проверила, как в одной из колоний соблюдают права заключенного. В надзорный орган обратился он сам.

- Комсомольская-на-Амуре прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях провела проверку по жалобе осужденного, отбывающего наказание в колонии №7 в Комсомольске-на-Амуре. Поводом стали не перечисленные ему деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Выяснилось, что мужчина не получил свои деньги после этапирования из одной колонии в другую. Средства лежали на его лицевом счете, их ему перевели родственники. Деньги по новому месту отбывания осужденному не перевели.

Прокуратура внесла представление начальнику колонии. В итоге нарушение устранили, мужчина получил свои деньги, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в Хабаровске поймали угонщика автомобиля. Водитель оставил ключи зажигания в машине и отошел на пару минут. Этим и воспользовался преступник.

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