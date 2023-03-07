Мусор незаконно вывозили по льготному тарифу в Хабаровске

Мусор вывозили по льготному тарифу в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Индустриальном районе Хабаровска мусор вывозили по льготному тарифу. Это вызвало подозрения у прокуратуры, и специалисты начали проверку.

Оказалось, что в декабре прошлого года жилищно-строительный кооператив рассчитывал плату по заниженной цене. В расчете использовался льготный тариф, который действовал с июля по ноябрь, так что в последнем месяце года стоимость услуги должна была измениться.

- ЖСК и его руководитель привлечены к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования. Им вынесли предупреждения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

На данный момент все нарушения устранили, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности, уточнили в надзорном органе.

Ранее прокуратура Хабаровского края отреагировала на жалобу осужденного. Мужчине не передали деньги от родственников, и он обратился в надзорный орган. Специалисты провели проверку.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.