Иностранца осудили за взятки полицейскому в Комсомольске-на-Амуре Фото: прокуратура Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре вынесли приговор за взятку полицейскому. На скамье подсудимых - 46-летний иностранец.

Осенью 2022 года он заплатил инспектору миграционной службы 20 тысяч рублей. За это попросил не выдворять его из страны и помочь оформить визу в обход установленного порядка.

В следственном комитете Хабаровского края уточнили, что полицейский тут же рассказал о поступившем «заманчивом» предложении руководству.

- Противоправные действия подсудимого проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов и были пресечены после дачи взятки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Теперь мужчине придется заплатить еще 150 тысяч рублей, но уже государству. Штраф назначил ему суд.

Напомним, в Индустриальном районе Хабаровска мусор вывозили по льготному тарифу. ЖСК, который начислял плату за услугу, не учел, что сниженная ставка перестала действовать.

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