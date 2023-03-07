Женщин-военных поздравили с 8 марта в Хабаровске Фото: пресс-служба ВВО

В преддверии Международного женского дня в окружном доме офицеров Российской Армии состоялось торжественное собрание. На нем Алексей Ртищев, генерал-майор, врио командующего войсками ВВО, поздравил женщин-военных и сотрудниц воинских частей и организаций Хабаровского гарнизона с праздником.

Военнослужащим женщинам генерал-майор вручил государственные и ведомственные награды, а Максим Иванов, депутат Госдумы, подарил всем представительницам прекрасного пола ценные презенты.

Мероприятие завершилось концертом, на котором выступили военные музыканты оркестра штаба ВВО, артисты ансамбля песни и пляски. Они спели для них народные песни, исполнили музыкальные композиции. Зрителям очень понравилось выступление, они проводили танцоров и музыкантов громкими аплодисментами.

Напомним, в правительстве Хабаровского края также прошел торжественный прием в честь 8 марта. Приглашение на него получили 50 женщин. Это представительницы разных служб и ведомств в сфере экономики и социальной жизни. Каждая из них получила грамоты и благодарственные письма от имени главы региона Михаила Дегтярева. Награды вручил первый вице-губернатор Александр Никитин.

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