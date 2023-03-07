Прокуратура проводит проверку после нападения собак на женщину в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Краснофлотского района начала проверку после публикации «Комсомольской правды»-Хабаровск» о нападении собак на женщину.

Напомним, стая из восьми бродячих псов накинулась на женщину на улице Заветной. Пострадавшая Анна Коробовская отметила, что большинство из них были чипированными. Хабаровчанке помог незнакомый мужчина.

По словам Анны, это не первый случай – как-то раз жертвой нападения псов стал ее муж. Он тогда еле отбился от них. Женщина рассказала, что обращалась в администрацию города с жалобой еще 17 февраля. Недавно позвонила, чтобы узнать, как обстоят дела, и выяснилось, что спустя 12 дней ее заявку никуда не передали.

Теперь есть шанс, что проблема будет решена. Проверку начала прокуратура. Надзорный орган оценит работу органов местного самоуправления в части отлова и содержания бездомных животных. А при наличии основания специалисты примут меры.

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