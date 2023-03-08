Сгенерированное нейросетью фото Валентины Хетагуровой показали хабаровчанам Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве региона подготовили серию публикаций про удивительных и сильных женщин, которые повлияли на жизнь Хабаровского края. Первый пост, размещенный 7 марта, был посвящен Екатерине Невельской – супруге знаменитого дальневосточного исследователя адмирала Геннадия Невельского. Серию продолжила публикация о Валентине Хетагуровой – основательнице «Хетагуровского движения».

То, как выглядела бы сегодня Валентина Семеновна, попытались передать при помощи фото, сгенерированного нейросетью. Результат получился изумительным. На изображении – милая девушка с веснушками и кудрявыми каштановыми волосами. В ее взгляде отображается одновременно волевой характер, утонченность, нежность и женственность.

Валентина Хетагурова была комсомолкой и внесла большой вклад в становление не только Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Уроженка Санкт-Петербурга приехала в регион в 17 лет. Она работала чертежницей на стройке Де-Кастринского укрепрайона. В 1937 году Валентина опубликовала письмо в газете «Комсомольская правда». Она обратилась к женщинам, призвав их приехать на Дальний Восток на работу. Ее услышали 11,5 тысячи комсомолок, которые перебрались на дальневосточные территории в том же году. Уже в 1938-м число переехавших женщин достигло 23 тысяч.

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