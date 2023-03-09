Новая рабочая зона открылась в аэропорту Хабаровск Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажиры терминала внутренних авиалиний во время ожидания рейса теперь смогут посетить новую рабочую зону, оборудованную в аэропорту Хабаровск. Пространство оборудовано удобными местами с видом на взлетно-посадочную полосу.

- Теперь все важные дела, которые нужно решить до вылета, могут не ждать. Пространство обеспечивает комфорт пассажирам. Здесь можно зарядить мобильный телефон или поработать на ноутбуке, - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

Рабочая зона расположена в зале вылета на третьем этаже главного здания авиагавани.

Напомним, недавно стало известно, что компания iFly летом начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Первый рейс запланирован на 7 июня. Закрыть сообщение компания планирует в конце сентября 2023 года.

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