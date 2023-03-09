Иностранцы предъявляли работодателям фальшивые медкнижки в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане полицейские завели уголовные дела за использование поддельных документов. Фальшивые медкнижки при приеме на работу использовали иностранцы.

- Полицейскими ОМВД России по Магадану установлены иностранные граждане 1988 и 2002 годов рождения, которые умышленно предъявили при трудоустройстве в магазины поддельные медицинские книжки, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Теперь против каждого из них заведено уголовное дело. Расследование пока продолжается. За преступление мужчинам грозит до одного года лишения свободы.

Напомним, полицейский из Хабаровского решил стать покровителем бизнеса. За пример он взял преступную схему из 90-х и начал «работу». По неподтвержденной информации он больше года получал деньги от предпринимателей города. Взамен делал так, чтобы торговые точки, принадлежавшие им, не осаждали проверки.

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