«Крышевал» бизнес: борец с коррупцией из полиции Хабаровского края подозревается во взятках

Мужчина, по неподтвержденной информации, чуть больше года получал вознаграждения от бизнесменов. Тематическое фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае еще слышны отголоски лихих 90-х. Особенно в Комсомольске, где организованная преступность в те годы не просто расцвела, а набрала мощь. Один из высокопоставленных полицейских города решил сам воспользоваться преступной схемой обогащения, оставленной потомками.

Замначальника руководителя одного из отделов комсомольской полиции погорел на взятках. Предварительно, речь идет о Г. из ОБЭП, который должен был бороться с коррупцией, а не возглавить ее. Мужчина, по неподтвержденной информации, чуть больше года получал вознаграждения от бизнесменов.

Взамен полицейский предлагал свое покровительство. В частности, не направлял проверки в магазины и торговые точки, принадлежащие заплатившим предпринимателям. Сумма оплаты услуг неизвестна, по предварительным данным, взятки исчислялись сотнями тысяч рублей. Прикрыли незаконную деятельность Г. коллеги из управления собственной безопасности и сотрудники ФСБ.

- В настоящий момент в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по краю.

Заведено ли уголовное дело о взяточничестве - пока неизвестно. В случае если вина полицейского будет доказана, ему грозит (в зависимости от квалификации статьи) до 12 лет колонии.

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