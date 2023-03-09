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Общество9 марта 2023 4:48

«Крышевал» бизнес: борец с коррупцией из полиции Хабаровского края подозревается во взятках

Замначальника отдела полиции Комсомольска-на-Амуре задержали по подозрению во взятках от предпринимателей
Александра ШОПЕНКО
Мужчина, по неподтвержденной информации, чуть больше года получал вознаграждения от бизнесменов. Тематическое фото

Мужчина, по неподтвержденной информации, чуть больше года получал вознаграждения от бизнесменов. Тематическое фото

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае еще слышны отголоски лихих 90-х. Особенно в Комсомольске, где организованная преступность в те годы не просто расцвела, а набрала мощь. Один из высокопоставленных полицейских города решил сам воспользоваться преступной схемой обогащения, оставленной потомками.

Замначальника руководителя одного из отделов комсомольской полиции погорел на взятках. Предварительно, речь идет о Г. из ОБЭП, который должен был бороться с коррупцией, а не возглавить ее. Мужчина, по неподтвержденной информации, чуть больше года получал вознаграждения от бизнесменов.

Взамен полицейский предлагал свое покровительство. В частности, не направлял проверки в магазины и торговые точки, принадлежащие заплатившим предпринимателям. Сумма оплаты услуг неизвестна, по предварительным данным, взятки исчислялись сотнями тысяч рублей. Прикрыли незаконную деятельность Г. коллеги из управления собственной безопасности и сотрудники ФСБ.

- В настоящий момент в отношении сотрудника полиции проводится служебная проверка. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по краю.

Заведено ли уголовное дело о взяточничестве - пока неизвестно. В случае если вина полицейского будет доказана, ему грозит (в зависимости от квалификации статьи) до 12 лет колонии.

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