Авиарейсы массово переносят из-за снегопада в Хабаровском крае

Авиарейсы переносят из-за снегопада в Хабаровском крае Фото: авиакомпания «ХабАвиа»
В Хабаровский край пришел снежный циклон. Всего за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за снегопада многие авиарейсы пришлось перенести на ближайшие дни.
- Рейс 477 из Хабаровска в Ноглики состоится 10 марта в 14:50, а рейс 468 из Советской Гавани в Хабаровск – в 12:30–13:30, - рассказали в пресс-службе авиакомпании «ХабАвиа».
Напомним, из-за непогоды с четверга на пятницу пришлось перенести сразу шесть вылетов. Пассажирам пришлось ожидать рейсов Николаевск – Комсомольск – Хабаровск, Хабаровск – Николаевск – Охотск, Владивосток – Совгавань и Хабаровск – Николаевск – Аян. Несмотря на то, что утром снег все еще продолжался, его интенсивность снизилась и перелеты возобновились.
Из-за обилия снега проблемы наблюдаются не только в воздухе, но и на земле. Утром в краевой столице 10 марта на дорогах наблюдался настоящий апокалипсис.
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