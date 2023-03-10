«Аврора» открыла продажу авиабилетов из Хабаровска в Ноглики на весну 2023 года Фото: АО «Аврора»

Авиакомпания «Аврора» начнет выполнять перелеты из Хабаровска в Ноглики с 29 марта. Рейсы будут выполняться до конца мая дважды в неделю по средам и субботам. Маршрут будет обслуживать судно DHC-8-Q400.

- Стоимость билета в одну сторону составит от 3,7 тысячи рублей. Количество мест по этому тарифу ограничено, - рассказали в пресс-службе «Авроры».

Продажа билетов на социально значимый маршрут начнется в ближайшее время. Рейс будет выполняться в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании. Она была создана по поручению президента России Владимира Путина, чтобы повысить транспортную доступность регионов Дальнего Востока и обеспечить сообщением сотни населенных пунктов.

Напомним, ранее стало известно, что рейсы в Таиланд из Хабаровска в мае находятся под угрозой срыва.

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