Экс-полицейского осудили за взятки в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске суд вынес приговор бывшему полицейскому. 36-летний житель Индустриального района брал взятки и злоупотреблял должностными полномочиями, рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

С декабря 2016 по ноябрь 2018 он, работая участковым, получил от предпринимателя сначала 44, а потом и 107 тысяч рублей. Взамен на это он не привлекал бизнесмена к административной ответственности за незаконную продажу спиртного. Также он предупреждал его о предстоящих рейдах сотрудников полиции.

За преступления суд с учетом позиции надзорного органа назначил бывшему полицейскому условный срок в 4,5 года с таким же испытательным сроком.

Напомним, в Хабаровске полицейские вычислили парня, который украл со столика в кафе дорогой телефон. Он выждал момент, когда его хозяйка отвлекалась, и выкрал гаджет за 80 тысяч рублей, а потом продал его на рынке.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.