Кемеровчанина будут судить за нападение с ножом в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магаданской области в суд направили уголовное дело. На скамье подсудимых окажется житель Кемеровской области. Он обвиняется в причинении легкого вреда здоровью.

Кемеровчанин приехал на Колыму работать. Жил в поселке Усть-Омчуг Тенькинского района. Как-то раз его с приятелями пригласили в гости. Там компания выпивала, и в какой-то момент мужчина поругался с хозяином дома. Схватив нож, он напал на него и поранил, причинив легкий вред здоровью.

Обвинение утвердила прокуратура, дело направлено в суд. За преступление кемеровчанину грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, мошенник взломал аккаунт биробиджанки и опубликовал от ее имени просьбу о помощи. Деньги собирались якобы на операцию ее дочери. На страничке даже появились необходимы документы - паспорт, свидетельство о рождении, медицинская справка.

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